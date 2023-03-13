مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»: سوهاج تشهد تطورا كبيرا في ملف التعليم

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهتم بالعديد من القطاعات سواء على مستوى البنية الأساسية متمثلة في الكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها أو على مستوى الارتقاء بالمواطن والتنمية المجتمعية والإنسانية فيما يتعلق بالتعليم والصحة وغيرهما، مشيرًا إلى أنَّ الصعيد يحتل أولوية لدى مشروعات «حياة كريمة»، إذ أنَّ أكثر من 98% من مشروعات المبادرة تتركز فيه، وهذا ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالصعيد ووضعه على أولوية التدخلات والمشروعات القومية.

تكامل في إقامة المشروعات

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك نوعًا من التكامل في إقامة المشروعات، إذ أنَّه يتمّ تدشين مشروعات البنية التحتية والاهتمام بالمواطن المصري من كل الجوانب المجتمعية والمعيشية مثل التعليم والصحة والثقافة فضلًا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأُسر الأكثر احتياجًا من خلال عدد كبير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

«حياة كريمة» تهتم بالتعليم

وأشار مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أنَّ التعليم أحد العناصر الرئيسية في أجندة مبادرة حياة كريمة في كل القرى التي يتجاوز عددها 4 آلاف و500 قرية، سواء على مستوى بناء مدارس جديدة او تطوير المدارس القائمة بالفعل، موضحًا أنَّه تمّ تطوير عدد كبير من المدارس في محافظة سوهاج من خلال رفع كفاءة البينة التحتية والتكنولوجية لهم إلى جانب تدريب الأساتذة والطلاب على استخدام كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والإنترنت بهدف توفير خدمات تعليمية لائقة على أعلى مستوى.