«الوطن» تكرم لبلبة عن دورها في مسلسل الكتيبة 101.. و«مسلم» يمنحها درع الجريدة

كرمت جريدة «الوطن» الفنانة لبلبة، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض بالسباق الدرامي الرمضاني الجاري، في ندوة فنية أقيمت فى الجريدة، بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن».

ومنح «مسلم» درع جريدة «الوطن» للفنانة لبلبة، عن إتقانها تجسيد شخصية والدة الرائد نور صلاح العزب، أحد ضباط القوات الخاصة، في مسلسل «الكتبية 101»، إذ أنها استطاعت لفت الأنظار بمجرد ظهورها، رغم أن مساحة الدور ليست كبيرة.

وكشفت الفنانة لبلبة خلال الندوة، عن كواليس تعاونها مع الفنان عمرو يوسف، والمخرج محمد سلامة، إضافة إلى تحضيراتها للشخصية، كما تمنت أن يكون لها ابن ضابط في الجيش المصري.

مسلسل «الكتيبة 101»، مكون من 20 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، أسر ياسين، نهال عنبر، وغيرهم، ومن تأليف إياد صالح، ومن إخراج محمد سلامة.