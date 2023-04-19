رئيس كوريا الجنوبية: أبواب الحوار مع «بيونج يانج» لا تزال مفتوحة

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن ليس لديه خطة لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تكون للاستعراض الشكلي فقط، مضيفا في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في شنرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أن «سول» تطور أيضًا أسلحة فائقة الأداء وعالية القوة لمواجهة تهديدات «بيونج يانج».

وكانت كوريا الشمالية، أطلقت نحو 100 صاروخ باليستي في العام الماضي 2022.

وفي وقت سابق، أشار الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، المعروفة باسم «إندوباكوم»، أمس الثلاثاء، إلى أن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية المستمرة، إلى جانب التهديدات الأخرى، تشكل تحديات خطيرة للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشدد أكويلينو، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، على أهمية تعزيز التحالفات الأمريكية لردع أي عدوان مستقبلي من «بيونج يانج» و«بكين»، مضيفا أن «إندوباكوم» تعمل يوميًا لمنع الصراع، وليس تأجيجه.

وتابع الجنرال الأمريكي قائلا، إن الحرب ليست حتمية وليست وشيكة.

مسؤول عسكري: كوريا الشمالية طورت صواريخ

وكان قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال بول لاكاميرا، قال في وقت سابق، أن كوريا الشمالية، طورت صواريخ قادرة على الوصول إلى ما وراء عواصم كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «كيه بي إس».