مصرع 29 جراء حريق بمستشفى صيني في العاصمة «بكين»

أسفر حريق، اندلع في أحد مستشفيات العاصمة الصينية «بكين»، عن مصرع 29 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، تلقى رجال الإطفاء الصينيين، بلاغا عن حريق في مبنى قسم المرضى الداخليين بمستشفى «بكين تشانجفنج» في الساعة 12:57 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت قناة «سي جي تي إن» الصينية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الحريق اندلع في مستشفى «بكين تشانجفنج» بمنطقة فنجتاى بالعاصمة «بكين»، أمس الثلاثاء.

وأضافت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن قوات الإطفاء أخمدت الحريق في الساعة 01:33 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى إجلاء 71 مريضا.