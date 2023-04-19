طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى 35

تشهد محافظة السويس، اليوم الأربعاء، طقسًا مائل للحرارة مع نشاط حركة الرياح بشكل متفاوت الشدة، فضلًا عن انتشار الغيوم بشكل جزئي، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

وتسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 15، فيما تسجل نسبة الرطوبة 34%، وحركة الرياح 24 كم/ساعة، ذلك وفقًا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس، وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم.

استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

سيولة مرورية تشهدها الطرق الداخلية في محافظة السويس، مع نشاط الحركة التجارية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وذلك على الرغم من نشاط الرياح ووجود الأتربة العالقة في الجو على فترات متقطعة.

ومن جهتها، تستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد، لمجابهة أي آثار للتقلبات في طقس السويس، إذ وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رؤساء الأحياء ومسؤولي الجهات المختلفة المعنية، بالتدخل الفوري عند حدوث أي تقلبات جوية، وتأكيد عمل محطات الصرف بكامل كفائتها، وكذلك المعدات المختلفة التي تستخدم في رفع آثار التقلبات الجوية حال حدوثها.

حالة البحر الأحمر

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون حالة البحر الأحمر اليوم، خفيفة وارتفاع الموج به يتراوح بين نصف متر إلى متر واتجاه الرياح شمالية غربية.