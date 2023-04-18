طقس السويس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وأتربة عالقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس اليوم الثلاثاء بالسويس، موضحة وجود أتربة عالقة نهارا وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.

طقس السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية قراءات طقس السويس اليوم الثلاثاء، موضحة أن الحرارة العظمى تسجل 35 والصغرى 21 درجة مئوية، مع عدم توافرفرصة لسقوط أمطار، وسجلت نسبة الرطوبة 19% وسرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء

كما ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر في طقس السويس اليوم خفيف، وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتشهد محافظة السويس انتظام حركة التداول في الأسواق والمحال التجارية، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، مع ضرورة الجهازية التامة للتدخل الفوري للضرورة، مع مواصلة تطهير البيارات الخاصة بتصريف الأمطار وخطوط الصرف، ومراجعة تواجد سيارات النافوري بالميادين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.