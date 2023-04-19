تردد القنوات الناقلة للحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل اليوم

تزيد يوميا حجم المفاجآت والمشكلات التي يتعرض لها الدكتور سهام ويوسف، فبعد خروجهما من ورطة تفتيش شقة لي لي، يحاول أحد الأشخاص من عصابة الجزار، قتل الدكتور سهام، لكنه يستنجد بيوسف الذي يحاول إنقاذها، وأثناء ذلك يتعرض للضرب المبرح، وبعد هروب عصابة الجزار، ينقل سهام، يوسف إلى المستشفى، ويكتشف هناك أنّه فقد ذاكرته، لكن الأطباء يؤكدون أنّها فترة مؤقتة بسبب الضربات التي تلقاها يوسف على رأسه، وذلك ضمن الأحداث السريعة لـ مسلسل كشف مستعجل.

كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل هو مسلسل كوميدي قصير، أحداثه تدور في 15 حلقة، بدأ عرضه من 15 رمضان، بطولة ميمي جمال، ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

كشف مستعجل عبر تردد قنوات dmc

نايل سات.

- رأسي.

- التردد 12092.

- معدل الترميز 27500.

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات dmc، الساعة 11.30 مساءً.

مسلسل كشف مستعجل عبر تردد قنوات الحياة

نايل سات.

- راسي.

- التردد 12207.

- معدل الترميز 27500.

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.