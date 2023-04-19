ملخص الحلقة الـ12 من مسلسل كشف مستعجل.. يوسف يقع في شر جرائمه ويفقد الذاكرة

أحداث شيقة ومفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، إذ واجهت «عاليا» هنادي مهنا، خطيبها يوسف، مصطفى خاطر، بحقيقة فسخ خطوبتها منه، ليرد عليها يوسف بأن هذا غير صحيح وأنه لن يستغنى عنها ليتعرف كلاهما بحبه للآخر.

وحاولت والدة «سهام» هناء الشوربجي، إصلاح العلاقة بين نجلها وزوجته «لي لي» إلهام وجدي، والاعتذار لها والعودة إلى المنزل، وبالفعل تم الصلح إلا أن سهام لم يتمكن من الحديث معها بسبب ارتباطه بميعاد مهم مع يوسف اضطره أن يغادر المنزل وهو ما جعل زوجته تطلب الطلاق.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من من الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، صدم سهام سيارة سيدة يستهدفها يوسف لتنفيذ جريمة جديدة، ليعرض عليها تصليح سيارتها لدي سمكري يدعي محمود شوشو ليستطيع تنفيذ جريمته فتدخل معه في اشتباك، وتقبل في النهاية الذهاب للسمكري بصحبة سهام.

وضمن مفاجآت الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، تعرض يوسف لمحاولة قتل أثناء دفاعه عن سهام أبو الرجال حينما طلب منه أن يذهب لعيادته لتجهيز أوراقه ومتعلقاته الخاصة، لنقل العيادة، حيث يفاجأ سهام بشخص يتعدى عليه بالضرب فيستنجد بيوسف- الذي يدافع عنه فيتلقى الضربات بدلا منه ويدخل في حالة إغماء ويتم نقله إلى المستشفى للخضوع للعلاج، فيتعرض لفقدان الذاكرة.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.