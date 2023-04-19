مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12.. «سهام» يتخلص من «يوسف» أثناء نقل العيادة

مفارقات غريبة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، إذ حدث ما لم يكن في الحسبان، وتعرض «يوسف» مصطفى خاطر لمحاولة قتل أثناء دفاعه عن سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن»، حينما طلب منه أن يذهب لعيادته لتجهيز أوراقه ومتعلقاته الخاصة، لنقل العيادة، حيث يفاجئ سهام بشخص يتعدى عليه بالضرب، فيستنجد بـ«يوسف» الذي يدافع عنه فيتلقى الضربات بدلا منه، ويدخل غى حالة إغماء، ويتم نقله إلى المستشفى للخضوع للعلاج، فيتعرض لفقدان الذاكرة.

وكان «يوسف» ارتكب العديد من الجرائم في حق الأبرياء، دون أن يعرضوا له، بسبب تنفيذ وعود ارتبط بها مع مودي الجزاز «محمد لطفي» شريكه في العمل، واستطاع أن يورط سهام أبو الرجال الطبيب النفسي المعالج له، في جرائمه تحت ضغط التهديد.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

ضمن مفاجأت الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، حاولت والدة «سهام» هناء الشوربجي، إصلاح العلاقة بين نجلها وزوجته «لي لي» إلهام وجدي، والاعتذار لها والعودة إلى المنزل، وبالفعل تم الصلح، إلا أن سهام لم يتمكن من الحديث معها، بسبب ارتباطه بميعاد مهم وهو ما جعل زوجته تطلب الطلاق.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.