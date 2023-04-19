أمطار في مرسى مطروح والساحل الشمالي.. وتحذير من امتدادها إلى عدة محافظات

شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار قبل قليل، على بعض القرى والمدن الممتدة على الساحل الشمالي الغربي في رأس الحكمة والضبعة والعلمين وسيدي عبدالرحمن وتل العيسى وحتى مشارف الإسكندرية، شرقا من الناحيه الغربية في مناطق المتاني والنجيلة وسيدي براني حتى السلوم غربا، في ظل عدم استقرار الأحوال الجويه طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء في مطروح والمدن الساحلية، انتشار السحب الركامية مع غطاء سحابي كبير يحلق في السماء، ويحجب رؤية الشمس على فترات.

تحذيرات من أمطار الساعات المقبلة

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، من سقوط أمطار خلال الساعات المقبله على العديد من المدن، ومنها مرسى مطروح، فضلا عن أمطار على محافظة الإسكندرية، وفي محافظات الوجه البحري والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تزامنا مع أجواء حارة على مدار النهار في أواخر أيام شهر رمضان، مع نشاط الرياح في عدة مدن ساحلية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم في مرسي مطروح 21 - 15، وفي العلمين 23 - 13، وفي السلوم 21 - 13، وفي سيوة جنوبا ترتفع أكثر لتسجل 29 - 13، وفي الإسكندرية 23 - 14 وفي القاهرة تسجل 32 - 17.