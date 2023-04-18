«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة غدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع تغير الكتل الهوائية التي تضرب البلاد حاليا وتسببت في موجة حارة.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

حالة الطقس غدا

وحذّر عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من تخفيف الملابس خلال أيام عيد الفطر، حيث تكون حالة الطقس باردة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 19 أبريل، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 30- 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 31 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبوسمبل 35 - 20