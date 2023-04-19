حالة الطقس اليوم 19-4-2023.. أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن وجود انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء على معظم الأنحاء، بعدما شهدت البلاد موجة حارة أمس الثلاثاء، وذلك نظرًا لتغير الكتل الهوائية التي تضرب البلاد حاليا.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد عن حالة الطقس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل، كما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 16

- بنها 32- 17

الطقس في دمنهور

- دمنهور 28 - 15

- وادي النطرون 32 - 16

- كفر الشيخ 29 - 17

- المنصورة 28 - 17

الطقس في الزقازيق

- الزقازيق 33 - 16

- شبين الكوم 31 - 16

- طنطا 30 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

الطقس في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 37 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 39 - 20

الطقس في أسوان

- أسوان 39 - 21

- الوادي الجديد 39 - 18

- أبوسمبل 37 - 20