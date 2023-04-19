«التعليم» تعلن شروط التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق، والتي تستمر حتى 28 أبريل 2023، عبر هذا الرابط.

وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتاح التقدم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتمّ التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق به.

شروط التقدم لوظائف مدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:-

- يتمّ فتح باب التقدم من 18 أبريل حتى 28 أبريل 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المـعلمين على 48 عامًا بأكتوبر 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف الإداريين عن 52 عامًا بأكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يُتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يُتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتمّ التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تمّ التقديم الالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكّد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.