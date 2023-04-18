«التعليم»: عقد امتحانات تحريرية للمتقدمين للمراقبة بلجان الثانوية العامة

أعلنت لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة 2023 بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للعمل بنظام اللجان والمراقبة لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023، المقرر أن تعقد يوم 12 يونيو المقبل، وفقا للجداول الرسمية والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين

أضافت لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة، في خطاب رسمي، أنه سيتم إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين بلجان النظام والمراقبة والإدارة، بقطاع أسيوط اليوم، الساعة الثالثة بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية «مبنى المقاولون العرب».

وطالبت لجان الإجارة بامتحانات الثانوية العامة، المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة بالحضور من الساعة الثانية ونصف ظهراً بالمقر ، مؤكده أنه لن يسمح بدخول أي لجنة الامتحان بعد هذا الميعاد.

شروط التقدم للجان النظام والمراقبة

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت شروط التقدم للجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023، وهي كالتالي:

- ألا يكون سبق له العمل بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للشهادات المحلية والعامة.

- ألا يكون لديه موانع طبقا للنشرة العامة رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

- ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة.

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة التانية.

- ألا تكون مستحقاً لبدل السفر طبقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

- عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة أو التوجيهات الفنية التي يشرف عليها القطاع.

- أن يقبل المتقدم عند قبوله للعمل باللجنة التكليف الصادر له بمتابعة إحدى لجان سير الامتحان.