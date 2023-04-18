«التعليم»: السماح لطلابنا بالخارج المتعثرين في التقديم الإلكتروني بتأدية الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما أعلنت الوزارة السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج ممن تعثروا في التقديم بالموعد المحدد على الموقع الإلكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني.

يأتي ذلك استجابة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتسهيل على الطلاب من أبنائنا في الخارج.

تسكين طلاب صفوف النقل العائدين من الخارج

كما وجهت الوزارة خطابا لجميع المديريات التعليمية لتنفيذ القواعد المتعارف عليها منذ العام الماضي بتسكين طلاب صفوف النقل العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبنائنا في الخارج «اجتاز» وفقا للصف الدراسي الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى.

مدارس المسار المصري

كما يتم عقد امتحانات تحديد المستوى لطلابنا في الخارج الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي «اجتاز» والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعد عودتهم لأرض الوطن، وذلك عدا الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري، إذ أن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالي لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.