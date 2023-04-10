بولندا تحيي الذكرى الثالثة عشرة لحادث تحطم طائرة الحكومة في روسيا

تحيي بولندا، الذكرى الثالثة عشرة لحادث تحطم طائرة الحكومة البولندية، في مدينة سمولينسك الروسية عام 2010، والذي أسفر عن مصرع 96 شخصا، بينهم رئيس البلاد حينئذ ليش كاتشينسكي وقرينته.

راديو بولندا: «دودا» يزور قبر الرئيس الراحل وقرينته

وذكر راديو بولندا، أن الرئيس أندريه دودا، قام صباح اليوم بزيارة قبر الرئيس الراحل وقرينته، فيما من المقرر إقامة قداس ديني في كاتدرائية القديس يوحنا في العاصمة وارسو، في وقت لاحق اليوم، بمشاركة كبار المسئولين في البلاد، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، إلى جانب الشقيق التوأم للرئيس الراحل جاروسلاف كاتشينسكي.

وتحطمت الطائرة أثناء محاولتها الهبوط وسط ضباب كثيف في مطار بسمولينسك غربي روسيا، حيث كان الرئيس الراحل سيشارك في مراسم ذكرى مجزرة كاتين التي وقعت عام 1940 وراح ضحيتها آلاف الأسرى البولنديين.