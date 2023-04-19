«س وج» حول طرح وحدات سكنية في 4 مدن الجديدة بعد العيد.. تقسيط على 10 سنوات

كثفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعمالها لطرح وحدات سكنية مختلفة وذات مساحات متنوعة جديدة في الفترة الآتية، وذلك ضمن مشروعات الهيئة، وتجيب «الوطن» في السطور التالية، على كل الأسئلة التي تتعلق بطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالتقسيط على 10 سنوات، وفقًا لتصريحات اللواء وليد فاروق سعيد البارودي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لـ «الوطن».

متى سيتم إعلان طرح الوحدات السكنية الجديدة؟

موعد طرح الوحدات السكنية ذات المساحات المتنوعة في مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيكون عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً، بأسعار تنافسية وبأقل سعر ممكن، وأنه سيتمّ طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية قريبًا.

في أي مدن سيتمّ طرح الوحدات السكنية الجديدة؟

ويأتي طرح الوحدات السكنية الجديدة التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في أفضل الأماكن الممكنة في القاهرة والمحافظات المختلفة، وهي «مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أكتوبر».

ما أسعار الوحدات السكنية الجديدة؟

وفقًا لما أعلنه اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، سيكون أسعار الوحدات السكنية التي ستطرح بعد العيد، أسعارها تنافسية وأقل من التكلفة، بتسهيلات في السداد، تعتمد على 50% من ثمن الوحدة السكنية وتقسيط باقي الثمن على مدة تصل إلى 10 سنوات بالفائدة التي ستعلن من البنك المركزي، ومتوسط سعر المتر في الشقق الجديدة من 7 إلى 10 آلاف جنيه.

ما عدد الوحدات السكنية التي ستطرح بعد العيد؟

سيتمّ طرح 240 وحدة سكنية، في المدن التي ذكرت في السطور السابقة، بالإضافة إلى أنَّ هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، ستطرح العديد من قطع الأراضي متعددة الاستخدامات، في مدن مختلفة في مقدمتها القاهرة الجديدة، وأكتوبر ودمياط، وأن الطرح سيكون وفق مزاد علني لضمان مبدأ النزاهة والشفافية.

ما هو هدف الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء؟

إنشاء وحدات سكنية وعمارات وتجمعات تنموية متطورة، فالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء من أقدم الهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى حرصها على توفير فرص عمل مخالفة للشباب.