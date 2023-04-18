«تعاونيات الإسكان»: طرح قطع أراضي ووحدات سكنية بأسعار مخفضة بعد العيد

أعلن اللواء وليد فاروق سعيد البارودي للقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح وحدات سكنية متنوعة المساحات بمشروعات الهيئة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية متنوعة بعد العيد مباشرة

وقال البارودي خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بإذن الله خلال الفترة المقبلة وبعد العيد مباشرة، سنطرح وحدات سكنية بأقل سعر ممكن، وفي أفضل الأماكن بالقاهرة والمحافظات، مشيراً إلى أن الأماكن التي سيتم طرح وحدات سكنية بها تضم مدن« القاهرة الجديدة، وبدر والعاشر من رمضان، وأكتوبر» وأن الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة عبارة عن وحدات سكنية نصف تشطيب، بأسعار تنافسية، وأقل من التكلفة الآن، وبتسهيلات في السداد، على أن يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة قريباً.

وقال البارودي، سنطرح حوالي 240 وحدة سكنية، بالمدن سالفة الذكر، كما أنه من المنتظر أن تقوم الهيئة بطرح العديد من قطع الأراضي في عدة مدن جديدة ويأتي في مقدمتها مدن «القاهرة الجديدة»، مشيرا إلى أن الأراضي الجديدة متعددة الاستخدامات والأنشطة، مثل قطعة أرض لإقامة نشاط طبي عبارة عن مستشفى بمدينة بدر وقطعة أرض، بنشاط إداري تجاري، وفي مدينتي دمياط وأكتوبر، وغيره من المدن الجديدة، على أن يتم طرحها بالمزاد العلني، لضمان الشفافية في الطرح، ولضمان حصول الهيئة على السعر الحقيقي للأرض حرصا على حق الدولة.

البارودي: إنشاء مساكن متطورة وتجمعات تنموية تعاونية زراعية وحرفية

كان البارودي أعلن في وقت سابق، أن الهيئة هي أقدم هيئات وزارة الإسكان، التي تدعم تعاونيات الإسكان، وأن الهيئة تهدف لإنشاء مساكن متطورة، وتجمعات تنموية تعاونية زراعية وحرفية، مثل مشروع البحيرة، الذي يعمل به المواطن ويقيم فيه في نفس الوقت، لإضافة مزيد من العمران وإنشاء مدن مستدامة جديدة.

وأضاف البارودي: «نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على إنشاء مشروع طربول على مساحة 27 ألف فدان، لتوفير فرص عمل للشباب، ونأمل ان تكون هناك حياه كاملة في المنطقة، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، كما نعمل على دعم القارة السمراء، ولنا ريادة في كل مجالات تعاونيات الإسكان بالقارة الأفريقية.

البارودي: مصر أصبحت عضو في الإتحاد الدولي للتعاونيات

وأكد البارودي أن مصر، أصبحت عضوا في الإتحاد الدولي للتعاونيات، واستضافت المؤتمر الدولي الأفريقي للتعاونيات بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عدة أشهر، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقوم بخدمة شريحة كبيرة جدا من المجتمع، تزامنا مع الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.