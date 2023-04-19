سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، خاصة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق.

انسيابية الحركة المرورية أمام قائدي السيارات

وشهد ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، حالة من السيولة المرورية أمام قائدي السيارات والمركبات، فضلا عن انسيابية على محور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، ومناطق وسط البلد، وميدان التحرير، وميدان روكسي، ورمسيس.

سيولة مرورية في مناطق وسط البلد

وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وأعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.

ووجّهت الإدارة العامة للمرور بالانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.