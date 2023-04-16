«الإسكان»: وصول رسائل نصية لحاجزي شقق «سكن لكل المصريين 3»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى إرسال رسائل نصية لحاجزي الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين3» الذين تم فرز طلباتهم وسددوا مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن النتيجة

وذكر الصندوق في تقرير صادر عنه، أنه أتاح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaint.

- إدخال الرقم القومي والضغط على نتائج الفرز، لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم 9311 وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

ويمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك

104 ألف و154 انطبقت عليهم الشروط

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104 ألف و154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62 ألف و354 عميلًا، وبلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد الوحدات المتاحة عن عدد المتقدمين 42 مدينة، كما بلغ عدد المدن التي يزيد بها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة 28 مدينة.