الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عملية تخريبية في منشأة كهربائية بالقرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء، إحباط عملية تخريب في منشأة كهربائية بمدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم.

وذكر بيان أصدرَه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم»، أنَّه تمكّن من اعتقال الشخص الذي حاول القيام بعملية تخريبية في إحدى المنشآت الكهربائية بمدينة كيرتش في القرم.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أكّد أمس الثلاثاء، أنَّ حديث كييف حول «استعادة» شبه جزيرة القرم مجرد تصريحات «ديماجوجية»، مشددًا على أنَّ حل النزاعات يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.