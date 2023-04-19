سلوى عثمان عن دورها في حلقة كشف لغز ابن جعفر العمدة: «عملته من قلبي»

نجاح كبير تعيشه الفنانة سلوى عثمان خلال الفترة الحالية من شهر رمضان الجاري، إذ أنَّها تشارك في الموسم الدرامي بـ3 مسلسلات برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتظهر كضيفة شرف في مسلسل «جعفر العمدة» مع محمد رمضان، بالإضافة إلى دورها في مسلسل «سوق الكانتو» مع المخرج حسين المنباوي، ومسلسل «جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم.

سلوى عثمان تكشف اللغز في الحلقة 28 من جعفر العمدة

وكشفت سلوي عثمان أمس لغز مسلسل جعفر العمدة، إذ ذهبت خلال أحداث الحلقة الـ28، وأخبرت جعفر بالحقيقة، وأن سيف الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش هو نجله، لينهار جعفر العمدة، ويطلب منها أن تذهب معه لزيارته.

وعبّرت سلوى عثمان لـ«الوطن»، عن سعادتها برد فعل الجمهور على دورها في مسلسل «جعفر العمدة» فالمسلسل متصدر «التريند» يومياً، فهو من الأعمال المهمة التي شاركت بها، مبينة أنها سوف تظهر في المسلسل حتى عرض الحلقة الـ28 التي ستعرض اليوم .

وأضافت أنَّه بالرغم من ظهورها كضيفة شرف، لكنها شعرت بأهمية الدور منذ اللحظة الأولى، موضحة «سواء كان الدور كبير أو صغير فإنني أقدمه من قلبي، وهذا ما وصل للمشاهدين».

سلوى عثمان تتحدث عن أسباب موافقتها على جعفر العمدة

وأضافت سلوى عثمان، «ما شجعني على المشاركة في مسلسل جعفر العمدة المخرج محمد سامي، فيعتبر المسلسل التعاون الرابع الذي يجمعنا، فهو مخرج متميز ويقدم أعمال رائعة لها قيمتها وتعيش لسنوات طويلة، كما أنَّه يوجد كيميا خاصة بيني وبين محمد رمضان، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الفنانين الكبار المهمين منهم هالة صدقي، فقد قدمت الدور بشكل مميز».