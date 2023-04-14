مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. سلوى عثمان تنكر معرفتها ببلال شامة

عرضت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، منذ قليل، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وتضمنمت العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة

وصل جعفر العمدة رفقة أحمد داش إلى الإسكندرية، وبالتحديد لمنزل خالة الأخير، وسط ترحيب كبير منها، ويقوم جعفر بسؤالها عن صلة قرابتهم ببلال شامة، ولكنه تخبرهما أنها لا تعرف عنه شيئا، وتدخل في حالة من البكاء الشديد عقب مغادرتهما منزلها، وتخبر زوجها بأنها كذبت عليهما، وبدأت تلوم نفسها بسبب عدم مساعدة جعفر للوصول إلى نجله.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.