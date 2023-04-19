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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:18 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي بني سويف مدخل السحارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي بني سويف مدخل السحارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي ولا زالوا يخضعون إلى العلاج اللازم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، والوقوف على ملابساته لمعرفة كيفية حدوثه، والاطمئنان على حالة المصابين.

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