إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بـ«توك توك» في بني سويف

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ«توك توك» بطريق إهناسيا وش الباب في بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث تصادم في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ«توك توك» بطريق إهناسيا وش الباب، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتين إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة «جابر. ج » 25 سنة و«أمنية . ع» 40 سنة، ربة منزل، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالحادث.