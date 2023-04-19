حبس 5 متهمين بقتل شخص في المنوفية بسبب خلافات مالية

أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي من 5 أشخاص قتلوا شخصا بمركز شرطة السادات في المنوفية بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الموعد المحدد، كما أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بلاغ بتغيب شخص

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة السادات، من قبل أحد الأشخاص، يقيم بدائرة المركز بتغيب شقيقه عن مسكنهما، عقب خروجه مستقلاً سيارته الملاكي.

شبهة جنائية في الوفاة

وبإجراء التحريات حول الحادث أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية مقيمون بالمنوفية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، إذ قرروا أنهم حال لقاء المجني عليه استدرجوه لإحدى ماكينات الصراف الآلي بالجيزة لسحب مبالغ مالية ولدى عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن المتهمون من الاستيلاء على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول، وألقوا الجثة بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وأرشدوا عن مكانها، وتم انتشالها، كما أرشدوا عن سيارة المجني عليه والهاتف المحمول.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.