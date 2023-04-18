يوسف يتراجع عن قتل سهام في الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل

حالة من الارتباك أصبحت تسيطر على يوسف، بعد ان بدأ يشعر بالتعاطف مع الدكتور سهام، وبدأ يفكر جديًا في عدم تنفيذ تهديده له، وقتله، بعد انتهاء المهلة المحددة له، وقد زاد الارتباك بعد أن شاهد علاقة يوسف ببناته الصغار، ومدى الحب الذي يربط بينهم وتعلق البنات بوالدهم، وهذا ما وضح بشكل كامل عندما زارت لي الدكتور سهام في المستشفى برفقة البنات.

يأتي ذلك في ظل تسارع الأحداث الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض بشكل يومي على قنوات الحياة وdmc، وذلك من خلال 4 توقيتات مختلفة.

احداث مسلسل كشف مستعجل

وفي ظل الأحداث المتتالية والسريعة من مسلسل كشف مستعجل، تبدأ أيضًا لي لي زوجة الدكتور سهام في الشعور بالتعاطف تجاهه، خاصة بعد رؤيته مريضًا في المستشفى، لذا تقرر أن تقدم على خطوة مهمة في سعيها لإتمام الصلح بينها وبين سهام، إذ قدم عقد شقة الزوجية له وأيضًا عقد شقة العيادة النفسية، بعد أن سبق وهددتها أنها سوف تنقل هذه الأملاك باسمها بموجب التوكيل العام الذي عمله لها.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري وبطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وليلى عز العرب، وهنادي مهنا، وإخراج شادي الرملي، وهو مسلسل كوميدي، تدور أحداثه في 15 حلقة.