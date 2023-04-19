«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن مسلسل تحت الوصاية

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، والمُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بشأن مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعنوان «بحارة تحت الوصاية: الصيد مليئ بالمغامرات واللهجة الدمياطي».

إشادة بمخرج «تحت الوصاية»

وقالت علا الشافعي، الناقدة الفنية، إنّ مسلسل تحت الوصاية يمثل بلغة الصحافة الحصان الأسود لموسم رمضان 2023، مشيرة إلى أنّ الفنانة منى زكي تتأنى للغاية في اختيار الأعمال الفنية التي تقدمها، والمسلسل يحمل عناصر فنية مهمة ومميزة في هذا العمل، متابعة أنّ محمد شاكر خضير أحد المخرجين الهامين للغاية في جيله، ولديه وجهة نظر، ويعمل على التفاصيل، وقادر على توظيف الممثلين معه بشكل صحيح.

وأضافت «الشافعي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة، والمذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ المخرج محمد شاكر خضير يدرك تماما كل العناصر الفنية مثل الموسيقى التصويرية وغيرها، لذلك هو مخرج واعٍ للغاية بكل التفاصيل ويعرف ماذا يريد من أصغر ممثل معه حتى بطلة ونجمة العمل، وهذا أمر في غاية الأهمية.

«تحت الوصاية» يفجر قضايا هامة

وأكدت الناقدة الفنية، أنّ مسلسل «تحت الوصاية» لم يفجر قضية كبيرة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية فقط، بل ناقش العديد من القضايا التي تخص المرأة، كالتحرش، ونظرة المجتمع الذكورية للمرأة في بعض الوظائف أو الشرائح بعينها، مثل مشهد البداية التي قامت الفنانة منى زكي حاملة ابنتها على يديها بدخول قهوة لكي تسأل عن بحرية وبدأ الجميع بـ«السخرية» عليها.