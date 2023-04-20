«الإسكان»: 30 أبريل بداية حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد فتح حجز الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 4، منوهة بأنه بداية من 30 أبريل حتى 4 مايو المقبل، للمواطنين أصحاب متوسطي وفوق متوسطي الدخل.

انتهاء تسجيل طلبات حجز وحدة سكنية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى الانتهاء من تسجيل طلب حجز وحدة سكنية، منذ 13 أبريل، لافتًا إلى أن بداية الحجز كانت 26 مارس الماضي.

لا أفضلية بين المواطنين

وشدد الصندوق، على عدم وجود أي أفضلية بين المواطنين الذين سجلوا في الساعات الأولى أو في الساعات الأخيرة من المدة المحددة لذلك، مشيرًا إلى أنه يمكن للأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من معلومات واستفسارات، بمتابعة صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمية.