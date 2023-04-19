دول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك رسميا.. تعرف عليها

ما زالت حالة الجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر 2023 قائمة حتى اللحظة، رغم عدم انتهاء شهر رمضان المبارك رسميا، حيث أعلنت دولا رسميا موعد أول أيام عيد الفطر مثل فرنسا وأستراليا.

الإفتاء الأسترالي: السبت المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أنّ السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال، غدا، كما ورد في نص البيان الذي أصدره المجلس.

وفي 7 أبريل الجاري، ذكر مركز الفلك الدولي، في بيان، أنّ دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل، مضيفا في بيان، أنّ رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من قارة آسيا وأستراليا.

وأربك المركز، العديد من الدول، ما جعل هناك دولا ستستمر في الصيام وأخرى تحتفل بعيد الفطر، وينتهي شهر رمضان في دول أخرى، وبينها الهند، وبنجلاديش، وباكستان، الجمعة المقبل.

3 دول تصوم حتى يوم الجمعة

ووفقا للحسابات الفلكية، بدأت الهند صوم رمضان يوم الجمعة 24 مارس الماضي، لذا يكون يوم الجمعة المقبل، المتمم لشهر رمضان، فلكيا، والسبت الذي يليه أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتواصل بنجلادش صوم رمضان حتى يوم الجمعة المقبل، ليكن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، أما باكستان بدأت صيام شهر رمضان، بعد 24 ساعة عن معظم الدول العربية، لتستمر في الصيام حتى يوم الجمعة المقبل.