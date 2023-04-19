موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سانت كاترين.. 5:22 صباحا بطابا

تبدأ رؤية هلال شهر شوال، غدًا الخميس، لتحديد أول يوم عيد الفطر المبارك 2023، ويتجهز آلاف المواطنين في ليلة العيد لتأدية صلاة عيد الفطر بصحبة أسرهم، إذ أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، أنه من الناحية الفلكية، سيكون موعد عيد الفطر 2023 الجمعة المقبلة، على أن يكون شهر رمضان 29 يومًا هذا العام.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيعلن اليوم، الأماكن المخصصة لصلاة عيد الفطر خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وطالب المواطنين بمراعاة فروق التوقيت بين المدن خلال موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جنوب سيناء.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سانت كاترين

وأكد الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أنّ اختلاف موقع مدن محافظة جنوب سيناء، أدى إلى اختلاف مواقيت الصلاة حيث لا يوجد توحيد في موعدها، بالتالي فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جنوب سيناء يختلف من مدينة إلى أخرى.

وأضاف أنّ مدينة سانت كاترين، هي المدينة الجبلية الوحيدة التي ترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبًا، مشيرًا إلى أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سانت كاترين سيكون الساعة 5:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في طابا

وقال محمد حسن رئيس مدينة طابا، إنّ مدينة طابا تقع على رأس خليج العقبة، وهي أول مدينة تشرق عليها الشمس في محافظة جنوب سيناء، موضحًا أنّ صلاة عيد الفطر 2023 في طابا الساعة 5:22 صباحًا، وهي أول مدينة ستصلى فيها صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة، كما جرى تجهيز مسجد السلام بطابا لاستقبال المصلين.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في نويبع

اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ وزارة الأوقاف حددت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في نويبع الساعة 5:24 صباحا، وهي ثاني مدينة في جنوب سيناء يتم فيها صلاة العيد بعد طابا.

وتابع أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات في إطار الاستعدادات لعيد الفطر تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجرى فتح الشواطئ العامة والحدائق أمام المواطنين وتوفير سيارات إسعاف ومنقذين على الشواطئ.