موعد إجازة وقفة عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

حددت الحكومة موعد إجازة وقفة عيد الفطر 2023 وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.

موعد إجازة وقفة عيد الفطر 2023

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن إجازة وقفة عيد الفطر ستكون مدفوعة الأجر، وذلك خلال الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.

إجازة وقفة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي

وأعلنت وزارة القوى العاملة أن إجازة وقفة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص ستبدأ من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

وبذلك تصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر 6 أيام متواصلة، كما قررت الحكومة أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو.