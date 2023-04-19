نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض «ذكريات رمضانية»

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب معرض ذكريات رمضانية، وذلك حرصا من جامعة عين شمس على الدور الأساسي الذي تقوم به الفنون التشكيلية من تعبير عن الذات، وتجسيد الواقع في عمل فني يعكس رؤية الطلاب ومابداخلهم من مشاعر وتصورات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

واستعرض الطلاب أعمالهم الفنية مع توضيح وشرح طبيعة اللوحة والخامات المستخدمة، وأيضا أسباب اختيارهم للأعمال المستوحاه من الأجواء الرمضانية والدينية.

شخصية متميزة لدى الطلاب وليس فقط أعمال فنية

و أعرب عن سعادته الشديدة وفخره بطلاب جامعة عين شمس ولتشجيعهم على الاستمرار والعطاء، وجرى منحهم مكافأة مالية تقديرا لمجهوداتهم ومشاركتهم بالمعرض ولتميزهم الشديد للأعمال الفنية، التي عكست شخصية متميزة لدى الطلاب وليس فقط أعمال فنية.

ويعد المعرض نتاج ورشة فنية أقامتها إدارة النشاط الفني واللجنة الفنية العليا باتحاد الطلاب برعاية خاصة ودعم من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك بالورشة الفنية 57 طالب وطالبة من كليات (الآداب - الحقوق -التجارة - العلوم - الآثار -البنات - التربية النوعية -الزراعة).