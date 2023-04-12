وضع برنامج فرنسي للدراسة بكلية الطب في جامعة عين شمس

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، علي الأنور عميد كلية الطب، وذلك بحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، في إطار حرص كلية الطب جامعة عين شمس على تعميق اللغة الفرنسية، والتعاون مع الوكالة الفرانكوفونية والتعاون مع الدول الناطقة بالفرنسية ووضع برنامج لدراسة الطب بالفرنسية.

دراسة الطب باللغة الفرنسية

جاء ذلك لمناقشة كيفية دراسة الطب بالفرنسية والاهتمام بالتفاصيل التخصصية الدقيقة في الطب، إذ تعد فرنسا رائدة في الطب على مستوى العالم وهناك قناعات وخبرة تحتاج لتواجد كل الخبرات عن طريق تطبيق برنامج فرنسي بالتعاون مع أساتذة وأطباء خريجي جامعة عين شمس الملحقين بجامعات فرنسية.

وقال رئيس جامعة عين شمس إنَّ الخطوات الأولى والموافقات المبدئية والتي تحتاج لوقت طويل وعمل جاد دؤوب ومنظم و العمل على مواجهه العديد من التحديات، آملاً مساعدة الجهات الفرنسية من أساتذة وأطباء كلية الطب لتحقيق البرنامج الفرنسي.

و أكد ضرورة الاستفادة من تبادل ونقل الخبرات مع الآخرين في وجود منافسة شريفة.

وأشار الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب إلى أهمية مناقشة إنشاء برنامج فرنسي بكلية الطب منسق من أحد الجامعات الفرنسية طبقاً للوائح والقوانين الفرنسية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة شهيرة سمير عن حماسها للفكرة حيث تم التواصل مع إحدى الجامعات الفرنسية عبر الإنترنت ببرنامج الزووم لعرض نموذجاً لبرنامج الطب الفرنسي وهو برنامج فرنسيى الهوية وليس كتب مترجمة للفرنسية للاستفادة من المنهج الفرنسي ذاته.

وأوضحت أن فكرة البرنامج ترجع إلى وجود عدد كبير من الطلاب خريجي المدارس الفرنسية يستكملون دراستهم بفرنسا ونهدف لتأهيل الطلاب المصريين وغير المصريين لامتحان الممارسة في فرنسا، مع عرض المشكلات التي قد تواجهه البرنامج .

جدير بالذكر أنَّه يوجد برنامج طب فرنسي واحد في مصر بجامعة الإسكندرية.