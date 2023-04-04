 جامعة عين شمس تطلق مبادرة «طلاب الخير في شهر الخير» لدعم غير القادرين

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة عين شمس مبادرة «طلاب الخير في شهر الخير» لدعم غير القادرين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية، وتفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط في تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهون صعوبات اجتماعية، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

جامعة عين شمس

وأوضح الدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، أنّ مبادرة «طلاب الخير في شهر الخير» تتضمن توزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية المهمة والأساسية في استخدام الأسر المصرية، وأن مثل هذه المبادرات هو خير مثال على مدى الترابط والتكامل بين طلاب الأسرة وكل طلاب الجامعة.