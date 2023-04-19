العثور على جثة شخص بها طلقات نارية بالطريق الزراعي في قنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، جهودها لضبط المتهمين في قتل شخص عُثر على جثته ملقاة على الطريق الزراعي بالقرب من مجمع المواقف بقنا.

العثور على جثة شخص بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قنا، يفيد العثور على جثة هامدة على الطريق الزراعي بالقرب من مجمع المواقف بقنا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث، تبين من الفحص الأولى العثور على «يحيى .م . ع» 53 عامًا ويقيم بقرية الحجيرات بمركز قنا، وبه طلق ناري بالصدر، وملقى على الطريق الزراعي بالقرب من مجمع المواقف بقنا.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعي بواسطة سيارة إسعاف، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الجريمة.

وشكلت مديرية أمن قنا، فريق بحث لكشف غموض العثور جثة هذا الشخص لمعرفة أسباب الجريمة.

عقوبة القاتل

وبحسب حسن عبد الرحيم، المحامي، يقول لـ«الوطن»، إنّ عقوبة القاتل تصل إلى الإعدام في حال وجود شبهة جنائية في الجريمة، وذلك وفق قانون العقوبات الجنائية.