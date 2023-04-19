ملخص الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل.. هل يعود يوسف من الغيبوبة؟

يواصل اليوم أبطال مسلسل كشف مستعجل أحداث الحلقة الـ 13 بمحاولة علاج يوسف الذي يجسده مصطفى خاطر بعد أن تعرض للضرب، ما تسبب في فقدان الذاكرة والدخول في حالة إغماء شبه تام.

الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل

كما تضمنت الحلقة الـ 13 من مسلسل كشف مستعجل محاولة الصلح مرة أخرى بين «سهام» وزوجته «لي لي» إلهام وجدي، بعد أن طالبته بالطلاق عد أن تركها لارتباطه بميعاد مهم وهو ما جعل تغضب في حلقة أمس.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

ويعتذر سهام لزوجته على سرقة عقد الشقة، ليفاجئ بأنها جهزت له العقد، ليذهب به سهام لوالده وهي لم تصدق ذلك، فتغير وجهة نظرها حول لي لي قائلة: «طلعت طيبة أووي وأنا كنت ظالماها» وذهبت إلى شقتها لتتصالح معها وأخبرتها بأنها هي أيضا تحبها، ونصح سهام عاليا شقيقته بأن تفسخ خطبتها من يوسف بسبب جرائمه التي ارتكبها.

مسلسل كشف مستعجل

وتدور قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل في رمضان

عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل كشف مستعجل