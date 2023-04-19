يوسف يورط سهام في جريمة جديدة بالحلقة الـ12 من مسلسل كشف مستعجل

مع بداية أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل كشف مستعجل، يعود الدكتور سهام إلى منزل الزوجية، بعد أن نجحت والدته هناء الشوربجي في إتمام الصلح بينه وبين زوجته لي لي، إلا أن المشاكل سرعان ما تعود بينهما من جديد بسبب رفض سهام توضيح علاقته مع يوسف.

ملخص الحلقة الـ12 من مسلسل كشف مستعجل

في سياق آخر، ورط يوسف سهام في مشكلة أخرى، عندما طلب منه أن يصدم ، سيارة سيدة محددة ، لتنفيذ جريمة اخري من جرائمه، وينفذ الدكتور سهام، وبعد مشادة كبيرة بينهما، يعرض الدكتور سهام على السيدة أن يتحمل جميع تكاليف إصلاح السيارة، وبالفعل تذهب معه إلى الميكانيكي لإصلاح السيارة، وكله وفقًا للخطة المرسومة من جانب يوسف، وعلى الرغم من محاولات الدكتور سهام مع يوسف لمعرفة ماذا يريد من تلك السيدة، إلا أنه يجبره على الالتزام بالخطة وإلا سيتعرض لغضبه مرة أخرى، وذلك ضمن الأحداث المختلفة والسريعة يوميًا في مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من الأعمال الكوميدية، التي عرضت في رمضان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي على مدار 15 حلقة، وهو من أنواع الأعمال الكوميدية المناسبة لجميع أفراد الاسرة، وتدور أحداث المسلسل حول تورط دكتور نفسي مع مجرم محترف في إطار لايت كوميدي.