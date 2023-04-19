اﻟﺣﻠﻘﺔ 13 من كشف مستعجل.. الدكتور سهام يرتكب جريمة جديدة

محاولات جادة من والدة الدكتور سهام التي تجسد دورها الفنانة هناء الشوربجي، لإصلاح العلاقة بين نجلها وزوجته، بعد أن فشل الصلح للمرة الثانية ضمن أحداث مسسلسل كشف مستعجل الحلقة 12 أمس الثلاثاء.

الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل

ويظهر حلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل «سهام» الذي يؤدي دروه الفنان محمد عبدالرحمن، وهو يصطدم بسيارة سيدة يستهدفها يوسف، لتنفيذ جريمة جديدة، ليعرض عليها تصليح سيارتها لدى سمكري.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل

تعرض الليلة أحداث الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل على dmc والحياة في المواعيد التالية:

- كشف مستعجل قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- كشف مستعجل يُعاد على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- كشف مستعجل قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

- كشف مستعجل، يُعاد على قناة الحياة في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it.

وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.