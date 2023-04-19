مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12.. سهام يصدم سيارة سيدة للإيقاع بها في جرائمه

مفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، حيث حاولت والدة «سهام» هناء الشوربجي، إصلاح العلاقة بين نجلها وزجته، بعد أن فشل الصلح للمرة الثانية، إذ اتصلت به تليفونيا ليرد عليها، ويخبرها بأنه مشغول، في إشارة لتنفيذ عملية أخرى ضمن جرائم «يوسف» مصطفى خاطر.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل صدم «سهام» محمد عبد الرحمن، سيارة سيدة يستهدفها يوسف، لتنفيذ جريمة جديدة، ليعرض عليها تصليح سيارتها لدى سمكري، يدعى محمود شوشو، ليستطيع تنفيذ جريمته فتدخل معه في اشتباك، وتقبل في النهاية الذهاب للسمكري بصحبة سهام.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة، إذ تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.