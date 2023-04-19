طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، حالة من الاضطراب بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود طقس حار ظهرًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بينما تنخفض ليلًا مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرًا، كما تبعه إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية تحسبًا لسقوط أمطار.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 23 والصغرى 14، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع 2023، إلا أنه يصاحبه أمطار متوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث عدد من الظواهر الجوية، أولها عودة سقوط أمطار بنسبة 40%، أي أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 36 كيلومترًا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

اعتدال الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1.5 إلى مترين، وهو أمر معتدل بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية، ويعد فرصة للجلوس على البحر عدا أوقات الأمطار.