طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح محملة بأتربة

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الحرارة، حيث تُسجل العظمى 34 درجة، والصغرى 16، مع تكون أتربة عالقة حذرت هيئة الأرصاد المواطنين، وتحديداً مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، من التعرض لها.

طقس الإسكندرية اليوم

وفيما يتعلق بحالة طقس الإسكندرية اليوم، يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعة الرياح 24 كيلومتراً في الساعة.

توقعات خبراء الأرصاد الجوية لـ طقس الإسكندرية

وتُشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الإسكندرية خلال الأيام القادمة عودة سقوط الأمطار، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى تكون الغيوم الجزئية.

وفي سياق آخر، شهدت شواطئ ومتنزهات وحدائق الاسكندرية، أمس الاثنين، إقبالاً متوسطاً تزامناً مع الاحتفال بشم النسيم، فيما جاء الإقبال على غير المعتاد سنوياً نظراً لتزامن شم النسيم مع شهر رمضان، وعزوف المواطنين عن الذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات خلال ساعات الصوم.