جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنَّه يتمّ عقد الامتحانات الكترونيا، عدا طلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة الأنترنت.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّه يتمّ امتحان المواد الغير مضافة للمجموع وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية، ويتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتستمر الامتحانات حتى لو اعترضت إجازة رسمية.

وأشارت مديرية تعليم القاهرة، إلى أنَّه يتمّ عقد امتحان تكميلي للطلاب المتخلفين عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في أي مادة بعذر مقبول عقب انتهاء امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني بنصف ساعة خاصة المواد وطبقاً جدول.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهراً لمدة 3 ساعات.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الإثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.