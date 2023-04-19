كشفت الأماكن الترفيهية في القاهرة والجيزة والمحافظات، عن الخدمات التي تقدمها للجمهور، وبينها أسعار تذاكر حديقة الحيوان في العيد 2023 والتي تستقبل الزوار على مدار عيد الفطر المبارك.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار تذاكر حديقة الحيوان في العيد 2023، على هذا النحو:

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في العيد 2023

وتأتي سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 هذا العام دون تغيير في قيمتها، حيث تعرض بسعر ثابت بـ5 جنيهات للمصريين، و20 لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، وفي غير أيام العيد يكون سعر تذكرة الحديقة يوم الثلاثاء 65 جنيها للرحلات إذ تكون الحديقة مغلقة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الجمعة

ولن يتغير سعر تذكرة حديقة الحيوان الجمعة المقبل، حيث أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تباع بنفس القيمة السابق ذكرها.

موعد فتح حديقة الحيوان

ووفقا للمعلن فإنّ موعد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر المبارك 2023، تفتح أبوابها يوميا من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة عصرا ولا تغلق في أي من أيام الأسبوع طوال أيام عيد الفطر.

وتغلق حديقة حيوان الجيزة أبوابها أمام الجمهور في يوم الإجازة الرسمية للحديقة وهو الثلاثاء من كل أسبوع، في الأوقات العادية نظرا لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا.