سعر تذكرة حديقة الحيوان في العيد 2023.. واستعدادات استقبال الزوار

تعد حدائق الحيوان بالجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط وغيرها من المحافظات قبلة المحتفلين بعيد الفطر طوال الأيام، إذ يحتفل المصريون يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الأسبوع بعيد الفطر وسط المتنزهات والحدائق، بشعبية كبيرة بين الأسر وتعتبر الحيوانات أحد مصادر البهجة للأطفال الذين يستمتعون بمناظر الحيوانات التي تشبه بيئتها الطبيعية في الغابات الأفريقية والبراري، ونستعرض في التقرير التالي، سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 ومواعيد فتحها للزوار بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وتأسست حديقة حيوانات الجيزة في مصر منذ ما يقرب من مائتي عام وتعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط، وأول وأشهر حدائق الحيوانات في أفريقيا، ما جعلها من أشهر أماكن السياحة في مصر، وتبلغ مساحة الحديقة في الجيزة ما يقرب من 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة بجوار جامعة القاهرة وحديقة الأورمان النباتية، وميدان الجيزة، ويوجد بها الكوبري الياباني المعلق والعديد من الجداول المائية والكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم المتحف الحيواني الذي أنشئ عام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة خلال أيام عيد الفطر ما يقرب من 500 ألف زائر.

أسعار تذاكر ومواعيد حديقة حيوان الجيزة

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 ثابت كغيره في الأيام العادية، ويبلغ 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، وفي غير أيام العيد يكون سعر تذكرة الحديقة يوم الثلاثاء 65 جنيها للرحلات إذ تكون الحديقة مغلقة.

هل حديقة الحيوان مفتوحة الآن؟

تفتح حديقة الحيوان خلال أيام عيد الفطر يوميا، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا ولا تغلق في أي من أيام الأسبوع طوال أيام عيد الفطر، بينما تكون مغلقة يوم الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة وهو الثلاثاء من كل أسبوع، في الأوقات العادية نظرا لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا.

سعر تذكرة حديقة الحيوان 2023

سعر تذكرة حديقة الحيوان 2023 ثابت طوال أيام السنة ويوم الجمعة ماعدا يوم الثلاثاء، فسعرها 65 جنيها للرحلات، ودائما ما تشهد حديقة حيوان بالجيزة إقبالا كبيرا في جميع المناسبات وخارجها خلال إجازات العام الدراسي، وكذلك عيد الفطر والأضحى المبارك وعيد شم النسيم وتعد الحديقة قبلة للزائرين خلال أيام عيد الفطر إذ تستمتع الأسر بالحديقة والحيوانات والأشجار.

وأعلنت حديقة الحيوان بالجيزة رفع حالة الطوارئ لاستقبال زوار حديقة الحيوان خلال إجازة عيد الفطر، إذ جرى إلغاء الإجازات بين الأطباء والعاملين، كما استعدت الحديقة بعروض جديدة لصغار الحيوانات والطيور ببانوراما جديدة، كم تم إجراء أعمال الصيانة للمنشآت والمرافق، وتوفير وسائل الأمن والراحة والسلامة، وزيادة منافذ بيع التذاكر لمنع التكدس والزحام.

وأكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر، مشيرة إلى أن الحديقة تعد أهم مقصد للترفيه في القاهرة الكبرى، وتقبل عليها الأسر بكافة مستوياتها للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بالمناظر الخضراء والأشجار داخل الحديقة. اكدت إجراء أعمال الصيانة لكافة المرافق داخل الحديقة وتوفير وسائل الراحة والامن والسلامة وكذلك وسائل الترفيه التي تم إضافتها حديثا مثل حديقة الأطفال والبدلات النهرية وجزيرة الشاي وتشهد إقبالا كبيرا من الأطفال.

مدينة الملاهي والبدلات النهرية

وأضافت أن من بين المقاصد التي يعشقها الأطفال أيضا مدينة الملاهي والعربات الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية التي تم إدخالها حديثا وهي من الأماكن الأكثر إقبالا للترفيه وتضفي نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، وهي تتضمن مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة مياه ما يضفي عليها مزيدا من الجذب والدهشة والمرح.

كلب البحر والسباع والكانجرو

أما أشهر بيوت الحيوانات الموجودة بالحديقة فهي بيوت السباع التي تحوي أسودا ونمورا وفهودا وذئابا وضباعا، وكذلك بيوت الدببة الروسي والقطبي والدب الأمريكي، كذلك بانوراما كلب البحر وفرس النهر، وبيوت الزواحف وطيور الزينة والكانجرو والظباء العربية وبيت الشامبنزي.

سعر تذكرة حديقة الحيوان بالإسكندرية ومواعيدها

أما مواعيد فتح أبواب حديقة الحيوان بالإسكندرية فتكون للجمهور السابعة والنصف صباحا حتى الخامسة مساءً، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، وهي مفتوحة طوال أيام الأسبوع، وتغلق فقط الثلاثاء خلال فصل الشتاء لإعطاء الحيوانات فرصة للراحة البيولوجية.