محافظ أسيوط يشهد «عروض كرنفالية» بمناسبة العيد القومي بمشاركة 3 آلاف شاب

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية كرنفالية ومسيرة للشباب والوحدة الوطنية، أمام ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

عروض كرنفالية فنية وفلكلورية

وتضمنت الاحتفالية، عروضًا كرنفالية فنية وفلكلورية متنوعة منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب، ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، وطابور عرض امتد لنحو كيلو متر بشارع الكورنيش مرورًا بديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام، وشارك فيها نحو 3000 من «الشباب والرياضة» وطلاب التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وجامعة سفنكس وبدر والجامعة التكنولوجية، وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، حاملين علم مصر وأغصان الزيتون، وسط ترديد الأغاني الوطنية التي حازت على استحسان جموع المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة مراسم الاحتفالية.

كما تضمن الحفل، عروض فنية متنوعة، وتنافست عشرات الفرق في طابور العرض، كما اعتلى بعض الأطفال، السيارات الكرنفالية التي زُينت ببعض النقوش وارتدوا الملابس الفرعونية، فيما قدمت بعض الأغنيات الوطنية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم، ثم عرض لبعض الفقرات الفنية لفرقة كورال كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية والدكتور أماني جيد، ثم غناء فردي للشاب سيف العسيري، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن مشروعات التنمية بمحافظة أسيوط في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم بدأ طابور العرض الذي ضم حملة أعلام الجمهورية والمحافظة، وبعدها مسيرة الوحدة الوطنية التي ضمت العشرات من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وتجسد التسامح والمحبة بين عنصري الأمة المصرية.

إطلاق حمام السلام

وتم إطلاق حمام السلام، أعقبه تقديم مجموعة الكشافة والكاراتيه، عروض رياضية، وبعدها مجموعة البرلمانيين من الشباب والرياضة ومسيرة قادرون باختلاف من ذوي الهمم، وطابور عرض فرعوني تابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي ومجموعات التعليم العام من رياض الأطفال والمدارس الرياضية، ومجموعات التعليم الفني (صناعي-تجاري-فندقي-زراعي)، ومجموعات مراكز الشباب وشباب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، ومسيرة لقطاع الصحة والأطباء والتمريض وشباب المعاهد الأزهرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ومجموعات شباب الجامعات (أسيوط- الأزهر – سفنكس – بدر – التكنولوجية)، والهلال الأحمر والإسعاف، وفرق الثقافة بأسيوط التي قدمت عروضًا للفنون الشعبية والتنورة واختتمت بمسيرة للسيارات الكرنفالية التابعة للمراكز والأحياء والهيئات والشركات، التي تجسد معالم محافظة أسيوط، وقد أعد الاحتفالية وأشرف عليها المخرج الفنان محمد جمعة مدير النشاط الفني بجامعة أسيوط وأحمد الادفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.

وهنأ محافظ أسيوط، أهالي المحافظة وجميع الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة التي تجسد بطولات شعب أسيوط العظيم، وأبناء قرية بني عديات في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799، الذين قدموا أرواحهم فداءً لعزة وكرامة الوطن، لافتًا إلى أنّ مظاهر الاحتفال هذا العام جرى تجسيدها في لوحات فنية وعروض مظاهر التنمية والتطوير بالمحافظة في كافة القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال احتفالات العيد القومي لتسليط الضوء على ثمار ما تم من جهد وعمل خلال الفترة السابقة من مشروعات تنموية وخدمية وتحفيز واستنهاض للهمم لاستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي رؤية مصر 2030 .