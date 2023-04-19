الداعية عمرو مهران: الشيطان يحول العلاقة بين الزوجين لحالات مزعجة

عرض برنامج «احتياج» من تقديم الداعية الإسلامي عمرو مهران والمذاع عبر قناة الناس، حالة لفتاة مجهولة الهوية تريد أن يهتم بها زوجها ولا يرى فتاة أخرى غيرها، إلى جانب التواصل معاها على مدار اليوم وتذكرها حتى خلال فترات عمله ولا ينشغل عنها، متابعة أنها لا ترتاح غير في حالة الاهتمام المستمر بها أمام الجميع.

الشيطان استخدم أداة التخويف

وجاء رد عمرو مهران، الداعية الإسلامي، على الحالة سالفة الذكر، مستشهدًا بالأية الكريمة: «إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، مشيرًا إلى أن التخويف أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها الشيطان، والتي استخدمها في تلك الحالة، إذ أن الشيطان بدأ يوسوس لصاحبة الطلب بفكرة «لو أنتِ ليستِ الأهم في حياته سوف تخسريه، الناس سوف تعتقد أنكِ «مش مالية عينه» لو الاهتمام بكِ ليس ظاهرًا أمامهم».

الشيطان يستهدف نقاط الضعف

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج»، المذاع عبر قناة الناس، أن الشيطان يعمل على نقطة ضعف الإنسان وفي الحالة السابقة استخدم نقطة خوفها المستمر من فكرة أن خسارة زوجها، مشيرًا إلى أن الشيطان يعمل على تحويل العلاقة بين الزوجين لحالات «مزعجة» تحمل ضغط على الطرفين، ذاكرًا الأية الكريمة: «أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا»، موضحًا أن الشيطان زين للفتاة صاحبة الحالة ان الضغط على زوجها دليل على حبه واهتمامه ولكنه في الواقع ذلك يوصل الزوجة لعلاقة منفرة مع زوجها.