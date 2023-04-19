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موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكيًا في مصر.. هل يكون السبت؟

كتب:

أحمد أبوضيف
12:17 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر

حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة العليم العالي والبحث العلمي، الجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكياً في مصر، وحقيقة ما يتم ترويجه عن احتمالية أن يكون السبت 22 أبريل وليس الجمعة، موضحاً ان الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد تشير إلى أن غرة شهر شوال 2023 ستكون الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل الجاري وهو أول أيام العيد، على أن ينتهي شهر رمضان غداً الخميس الموافق 20 أبريل.

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكياً في مصر 

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنه، أن موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكياً في مصر هو الجمعة 21 أبريل 2023، مؤكداً أن الرأي النهائي لموعده يكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية هلال الشهر غداً بالتنسيق مع اللجان العلمية للمعهد وللجان المختصة التابعة له.

عيد الفطر فلكياً في مصر 

وأكد المعهد، أنه يجب على المواطنين الأخذ بمصادر المعلومات من مصادرها المختصة والمعتمدة من الجهات في كل دولة وعدم السير خلف مروجي الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.