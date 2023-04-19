استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر.. تجهيز 1643 مسجدا

استعدت محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية، خاصة التموين والصحة وشركة المياه مشددًا بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال احتفالات أيام العيد.

تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية بالقليوبية

وأكد عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية في بيان له، أنه تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار الساعة، لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة، فيما تم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، انتهاء أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة العيد بها على نطاق المحافظة، إذ بلغ إجمالي عددها 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.

رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية

وفي مجال الصحة، وجه اللواء عبد الحميد الهجان في بيان له، الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ووقف الإجازات والراحات بدءًا من اليوم، وحتى الانتهاء من الاحتفالات وتوفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، ورفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف، وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة.

وجرى رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها، وفيما يخص قطاع الكهرباء، تم التشديد على عدم انقطاع التيار الكهربائي وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، والتأكد من الإنارة العامة بالشوارع وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي.