القاهرة تخصص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئة النظافة، بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التي ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وشدد على مديرية الأوقاف، بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، إلى أنّه جرى تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن.